MultiVersus sta per ottenere Gizmo dei Gremlins e una clip ci elenca le sue abilità

In un nuovo post su Twitter, MultiVersus rivela le mosse e il ruolo di Gizmo, l'ultimo personaggio in arrivo nel suo roster. MultiVersus è pieno di personaggi di varie proprietà della Warner Bros., tra cui DC Comics, Adventure Time e Looney Tunes.

L'apparizione di Gizmo da sola non è stata l'unica sorpresa per i fan di MultiVersus. È stato anche rivelato che il nuovo personaggio sarebbe arrivato nel gioco incredibilmente presto. Inizialmente, doveva unirsi a MultiVersus martedì 6 settembre, ma ora dovrebbe diventare disponibile domani, giovedì 8 settembre. Inoltre, è stato confermato che Gizmo e Stripe non si sarebbero uniti al gioco insieme come un unico personaggio e che i due famosi Gremlins si uniranno a MultiVersus come combattenti separati, con Stripe che si unirà più avanti nella prima stagione.

Con la data di uscita di Gizmo che si avvicina rapidamente, l'account Twitter di MultiVersus ha rivelato qualcosa di più del nuovo personaggio, incluso il suo ruolo e alcune delle sue mosse. Gizmo si unisce al ruolo di supporto in MultiVersus e in termini di mosse, Gizmo può sparare il suo Hunter's Bow, che è un attacco a distanza carico che applica la condizione Ignite ai nemici. Inoltre, usando la sua abilità "Gizmo-a-go-go", Gizmo può saltare sulle spalle degli alleati. Sembra che con il salto, Gizmo sarà in grado di alleviare alcuni danni ai suoi alleati.

L'ultima mossa rivelata per Gizmo in MultiVersus è "Song of the Mogwai", che danneggia i nemici intorno a lui mentre crea proiettili che colpiscono gli avversari da lontano. L'attesa per questo combattente quindi è finita, con Gizmo che arriverà domani.

Fonte: Eurogamer