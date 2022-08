MultiVersus attualmente non ha in programma l'introduzione della co-op

A quanto pare, l'introduzione della cooperativa in Multiversus non è attualmente nei piani degli sviluppatori.

Questo secondo il game director Tony Huynh, che - rispondendo a una domanda posta da un giocatore su Twitter - ha affermato che, poiché l'obiettivo attuale del team è "stabilizzare l'esperienza [di MultiVersus]", qualsiasi piano per integrare la co-op è "più lontano".

Huynh ha aggiunto che al momento "i miglioramenti del netcode, hurt/hitbox, le interazioni con le piattaforme" sono più importanti per il team.

It’ll be further out, our focus right now is stabilizing our experience. Netcode improvements, hurt/hitboxes, projectiles, platform interactions, etc.