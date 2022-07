Nier Automata su Nintendo Switch quanto pesa? Ecco le sue dimensioni

L'annuncio di Nier Automata per Nintendo Switch è stato fatto durante il mini Nintendo Direct della scorsa settimana e ora i giocatori sulla console ibrida potranno giocare a questo grande titolo acclamato non solo dalla critica, ma anche dai fan.

Tuttavia sappiamo che le dimensioni del gioco sulle altre console sono considerevoli, dato che si attesta intorno ai 50 GB sia su PC che su Xbox One e PlayStation 4. Pertanto un titolo così quanto peserà su Nintendo Switch?

Ci viene in aiuto il sito web ufficiale di Nintendo il quale, sotto alla descrizione del gioco, riferisce che ci vorrà circa 11 GB di spazio disponibile sulla console o sulla vostra scheda SD. Di certo si tratta di una dimensione non molto piccola per chi usufruisce dei giochi Nintendo Switch.

Nelle notizie correlate, NieR: Automata per Switch punterà ai 1080p in modalità docked e ai 720p in modalità portatile. Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile il 6 ottobre.

Fonte: Nintendo