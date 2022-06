NieR: Automata per Switch punterà ai 1080p in modalità docked e ai 720p in modalità portatile

Uno degli annunci più importanti del Nintendo Direct Mini: Partner Showcase di ieri è stata la presentazione da parte di Square Enix di NieR: Automata - The End of YoRHa Edition per Nintendo Switch.

Spesso gli aspetti tecnici di simili porting per Switch tendono ad essere fonte di preoccupazione per molti, ma sembra che NieR: Automata girerà al meglio sulla console di Nintendo.

Poco dopo l'annuncio del porting, Square Enix ha svelato su Twitter i dettagli tecnici su come girerà il gioco. Su Nintendo Switch, NieR: Automata avrà una risoluzione nativa di 1080p quando si giocherà in modalità docked, mentre in modalità undocked scenderà a 720p. Nel frattempo, in entrambe le modalità, il gioco girerà a 30 FPS.

Si tratta di un risultato sorprendentemente buono per un porting su Switch che sicuramente "tranquillizzerà" i fan.

NieR: Automata - attualmente disponibile per PS4, Xbox One e PC - verrà lanciato su Switch il 6 ottobre. Di recente, abbiamo scoperto che il gioco ha venduto finora 6,5 milioni di unità.

Fonte: Gamingbolt.