Skyrim torna nella top 20 negli USA per la prima volta dal 2017

Maggio è stato un mese un po' "lento" per i videogiochi e questo ha permesso a Skyrim di rientrare nei primi 20 giochi negli Stati Uniti per vendite in dollari.

Secondo il report mensile di The NPD Group, le vendite di videogiochi sono state le più basse per un singolo mese dal febbraio 2020, con un calo del 19% su base annua a 3,7 miliardi di dollari. Si tratta di un traguardo significativo dopo l'impennata di spesa per i giochi registrata durante i periodi di blocco dovuti alla pandemia.

Elden Ring è stato il gioco più venduto di maggio, dopo che ad aprile era al secondo posto dietro LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, e rimane il gioco più venduto di quest'anno. LEGO Star Wars è sceso al secondo posto questo mese, seguito da Nintendo Switch Sports.

Alla posizione numero 4 si trova l'unico nuovo gioco uscito a maggio che è riuscito a entrare nella top 50 dei giochi più venduti del mese: Evil Dead: The Game. Con un solo nuovo gioco nella top 50 e persino i blockbuster come Elden Ring che iniziano a rallentare, questo ha lasciato spazio a The Elder Scrolls V: Skyrim, che si è piazzato alla posizione numero 20. Il titolo è tornato nella top 20 per la prima volta dal 2017.

Ecco i 20 giochi più venduti per il mese di maggio negli USA:

Elden Ring LEGO: Star Wars: The Skywalker saga Nintendo Switch Sports Evil Dead: The Game MLB: The Show 22 Kirby and the Forgotten Land Call of Duty: Vanguard Mario Kart 8 Gran Turismo 7 Pokemon Legends: Arceus Minecraft Horizon 2: Forbidden West Animal Crossing: New Horizons Super Smash Bros. Ultimate Call of Duty: Black Ops: Cold War FIFA 22 Mario Party Superstars Pokemon: Brilliant Diamond/Shining Pearl Call of Duty: Modern Warfare (2019) The Elder Scrolls V: Skyrim

Fonte: IGN.