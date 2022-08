Ooblets tra farming, teneri mostriciattoli e dance battle all'ultimo passo ha finalmente una data di uscita

Siamo giunti alla fine alla versione 1.0 di Ooblets, un particolare simulatore di vita in cui saremo chiamati a coltivare terreni e allevare strani animaletti chiamati, appunto, Ooblets. L'arrivo dell'1.0 significa anche che abbiamo una data d'uscita, annunciata quest'oggi con un trailer dedicato.

"Ooblets è cresciuto enormemente dalla sua uscita in accesso anticipato nell'estate del 2020, con nuove regioni, ooblets, colture, contenuti narrativi, sistemi e molti aggiornamenti sulla qualità della vita già rilasciati per i giocatori in accesso anticipato. Ora con la sua versione 1.0, indipendentemente dal fatto che i giocatori abbiano giocato durante il periodo di accesso anticipato o abbiano aspettato pazientemente, il team è entusiasta che i giocatori possano provare l'intera gamma di Ooblets".

"La versione 1.0 di Ooblets includerà tutto ciò che è stato rilasciato in precedenza, oltre a più nuovi luoghi da visitare, nuove missioni / vestiti / ooblets e la conclusione della trama principale del gioco. Glumberland è anche super entusiasta di lavorare con Fangamer per l'edizione fisica di Ooblets, disponibile per Switch entro la fine dell'anno! Questa edizione fisica includerà una mappa pieghevole di Badgetown, stampe artistiche in stile cartolina e un foglio di adesivi bonus per i titolari del preordine. L'edizione fisica di Ooblets per Switch è disponibile per il preordine tramite il sito Web di Fangamer e arriverà anche presso altri rivenditori in tutto il mondo."

Dunque, Ooblets arriverà il 1° settembre su Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, tramite Epic Games Store. Già disponibile il preordine su eShop, con un bel 33% di sconto.

