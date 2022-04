Outriders Worldslayer ha una data di uscita e un trailer

Square Enix e People Can Fly hanno rivelato i dettagli dell'imminente espansione di Outriders, chiamata Worldslayer. Outriders: Worldslayer è un'espansione a pagamento e verrà lanciata il 30 giugno 2022, includendo una nuova campagna e nuovi nemici, oggetti, livelli, level cap a 75 e altro.

Con nuovi orrori da affrontare e nuove armi, mod e equipaggiamento da scoprire, sarete in grado di sviluppare ulteriormente la vostra configurazione usando ogni classe che presenta il proprio arsenale di poteri brutali, con alberi delle abilità e alberi dei Pax per definire il vostro stile di gioco.

Personalizzate e potenziate l'Outrider coi nuovi e potenti oggetti e mod apocalisse. L'equipaggiamento apocalisse può essere modificato con un massimo di 3 mod per permettervi di personalizzare l'arsenale in base allo stile di gioco. Inoltre, è presente un sistema di aspetti completo e interamente gratuito per tutti gli oggetti.

Vi ricordiamo che la nuova espansione di Outriders sarà disponibile dal 30 giugno su PC e console. A questo link potete dare uno sguardo alla nostra anteprima.