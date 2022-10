Overwatch 2 sta avendo un lancio difficoltoso e i giocatori segnalano problemi con le skin

Mentre i server di Overwatch 2 faticano a raggiungere una stabilità, molti giocatori hanno scoperto che mancano skin e altri cosmetici che possedevano nel gioco originale. Problemi con la cross-progression e con la fusione degli account, tra le altre cose, sembrano impedire una transizione senza problemi al nuovo capitolo.

La stessa storia è stata condivisa su Reddit e Twitter: i fortunati che sono riusciti in qualche modo a superare gli errori del server e i tempi di coda estremamente variabili hanno effettuato l'accesso a quelli che sembrano account nuovi, senza le skin guadagnate (o acquistate) in precedenza.

Questo problema sembra essere indipendente dalla piattaforma, con i giocatori PC, PlayStation e Xbox che si sono ritrovati senza nulla da indossare. Non si tratta solo di skin, ma anche di crediti, effetti e altri oggetti che non sono arrivati su Overwatch 2.

Come spesso accade con i lanci di giochi di questo tipo, non sembra esserci una soluzione chiara. La buona notizia è che Blizzard è consapevole del problema e sta lavorando a una soluzione. Secondo l'elenco aggiornato dei problemi noti, "alcuni cosmetici, oggetti e valuta che i giocatori possiedono non compaiono nelle loro collezioni".

In altre parole, non avete perso i vostri cosmetici originali e il vostro account non è stato cancellato. I dati delle collezioni si sono apparentemente persi nel giorno del lancio. Probabilmente presto i cosmetici saranno ripristinati e le skin mancanti saranno caricate correttamente una volta che i server del gioco saranno diventati più stabili.

Fonte: Gamesradar.