Overwatch 2 farà pagare le skin fino a $45? Arriva la risposta di Blizzard

Questa settimana è emerso un sondaggio che cercava di valutare le reazioni dei giocatori a diversi prezzi dei cosmetici in Overwatch 2, uno dei quali era una skin Mythic da 45 dollari. Il prezzo ha suscitato polemiche nella community di Overwatch 2, che ha reagito male all'idea, e ora Blizzard ha dichiarato che le skin da 45 dollari non erano "indicative del prezzo finale".

Il prezzo elevato derivava da un sondaggio inviato alla community di Overwatch 2 che elencava una serie di cosmetici diversi e i prezzi proposti, tra cui 9,99 dollari per un ciondolo per armi, 24,99 dollari per una skin leggendaria, 29,99 dollari per un bundle leggendario e i famigerati 44,99 dollari per una skin mitica. La quantità di monetizzazione ha causato una reazione da parte della community, che non vuole pagare così tanto per i cosmetici. Ora Blizzard ha rilasciato una dichiarazione a IGN che conferma che i prezzi proposti non sono quelli finali:

"Questo sondaggio ha lo scopo di capire meglio le preferenze dei giocatori per i diversi tipi di cosmetici di Overwatch 2. I prezzi mostrati nel sondaggio sono stati randomizzati per utente e non sono indicativi dei prezzi finali. Abbiamo in programma di condividere i dettagli del nostro Negozio e del Battle Pass in prossimità del lancio del 4 ottobre".

Blizzard sembra inoltre sottintendere che i prezzi inclusi in alcuni sondaggi non sono da considerarsi un punto di prezzo ragionevole, con l'obiettivo di trovare un livello che non allontani i giocatori dal mercato dei cosmetici del gioco.

Fonte: PlayStation LifeStyle.