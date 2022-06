Resident Evil 4 Remake ed il gioco originale a confronto in un video

Resident Evil 4 Remake è stata una delle più grandi sorprese dello State of Play tenutosi ieri sera. Il classico senza tempo di Capcom tornerà per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC il 24 marzo 2023 con un impressionante restyling grazie alla potenza del motore grafico RE Engine e alle capacità tecniche della nuova generazione di console.

Anche se non abbiamo ancora potuto goderci un gameplay, il primo trailer ci ha permesso di vedere come sono stati ricreati alcuni dei luoghi e dei personaggi principali più iconici. Quanto è grande il salto tecnico rispetto al titolo originale uscito nel 2005? ElAnalistaDeBits ci chiarisce con un nuovo confronto.

Uno dei dettagli più sorprendenti che possiamo osservare nel confronto ha a che fare con la scena iniziale in cui Leon S. Kennedy è appoggiato in attesa di raggiungere la cittadina spagnola: nel gioco originale, il protagonista sembra arrivare verso mezzogiorno, mentre nel remake sembra che sia l'alba. In generale, si potrebbe dire che le ambientazioni hanno un livello di dettaglio notevolmente superiore, mentre l'atmosfera è più cupa e opprimente rispetto al classico uscito originariamente per Nintendo GameCube. Nel confronto si possono vedere anche alcune scene che rimarranno nel remake. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Oltre a Leon, il trailer mostra brevemente alcuni dei personaggi più caratteristici di questo quarto capitolo: Luis Sera, Ada Wong, Ashley Graham, Bitores Méndez e Osmund Saddler, tra gli altri. Il design di tutti i personaggi è stato ampiamente rispettato, anche se ovviamente sarà notevolmente migliorato nel remake.

Fonte: Wccftech