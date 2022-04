Resident Evil 4 in Unreal Engine 4? Ci pensa un fan con un video

Uscito nel 2005, Resident Evil 4 rivoluziona il gameplay di una volta integrando scenari 3D in tempo reale e una visuale in terza persona. Più d'azione rispetto ai suoi predecessori, il gioco mostra un risultato strabiliante: si tratta di un successo senza tempo che appassiona ancora i giocatori. Ebbene tra questi c'è un fan che ha voluto rendere omaggio al gioco con un video davvero impressionante.

Daniel Siemieniaco, artista e modellatore 3D, ha infatti realizzato un fan remake del laboratorio visto in Resident Evil 4. Per questo, ha utilizzato gli strumenti disponibili in Unreal Engine 4 per ricreare una sezione dell'edificio visitato da Leon S. Kennedy.

In seguito, per ricreare le atmosfere di Resident Evil Village e Resident Evil VII, ha optato per una visuale in prima persona. Il rendering è particolarmente riuscito e dà un'idea della traiettoria che gli sviluppatori Capcom potrebbero seguire se, un giorno, venisse annunciato un remake. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Grazie agli effetti di luce e ad un importante lavoro svolto sull'ambiente, Daniel Siemieniaco riesce a ricreare un'atmosfera piuttosto inquietante. Fin dall'inizio, nel locale caldaia, colpisce la qualità data ai vari elementi e gli effetti sonori rafforzano l'immersione e consentono di sfruttare il fotorealismo degli oggetti.

Fonte: DSOG