Resident Evil 4 Remake apre lo State of Play con tanto di data di uscita! In arrivo contenuti per PSVR2

Lo State of Play di PlayStation si apre con l'annuncio di Resident Evil 4 Remake. Per adesso tutto quello che è stato mostrato è un breve video, ma Capcom ha annunciato a sorpresa la sua data di uscita.

Resident Evil 4 sarà disponibile infatti a partire dal 24 marzo 2023 su PlayStation 5. Non solo, ma Capcom ha annunciato anche una serie di contenuti per PlayStation VR2 che arriveranno in futuro. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Capcom sta sviluppando questo titolo reinventando la trama del gioco, ma mantenendo l'essenza della sua direzione, modernizzando la grafica e aggiornando i controlli a uno standard moderno.

L'originale Resident Evil 4 è stato pubblicato per la prima volta per GameCube nel gennaio 2005. Il gioco ha introdotto uno schema di controllo completamente nuovo, spostando la serie da prospettive forzate a una telecamera in terza persona, da sopra la spalla, più rivoluzionaria per l'epoca.

Lo State of Play è appena iniziato, pertanto rimanete sintonizzati con noi per sapere tutte le novità che verranno annunciate.