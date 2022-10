Silent Hill 2 Remake per PC si mostra in alcune immagini e svela i requisiti di sistema

Konami ha finalmente rivelato il futuro di Silent Hill annunciando diversi nuovi titoli.

Tra questi c'è il tanto vociferato remake di Silent Hill 2, realizzato da Bloober Team di The Medium e Layers of Fear. Sviluppato su Unreal Engine 5 con il coinvolgimento del compositore della serie Akira Yamaoka e del designer Masahiro Ito, il titolo arriverà su PS5 e PC, anche se rimarrà un'esclusiva console PlayStation per 12 mesi.

Nel frattempo, su Steam sono stati pubblicati diversi screenshot per la versione PC, che offrono uno sguardo migliore al protagonista James Sunderland. Sebbene non sia stata annunciata ancora una data di uscita, sono disponibili i requisiti di sistema.

Per ottenere 1080p/30 FPS a qualità medio-bassa, i giocatori avranno bisogno di un Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 3 3300X, 12 GB di RAM e una AMD Radeon RX 5700 o Nvidia GeForce GTX 1080. I requisiti consigliati sono più interessanti. È necessario un Core i7-8700K o Ryzen 5 3600X, 16 GB di RAM e una GeForce RTX 2080 o Radeon 6800XT. Ciò consentirà di giocare a impostazioni medie a 60 FPS o a impostazioni alte a 30 FPS in 1080p (o in 4K utilizzando DLSS o "tecnologia simile").

In entrambi i casi, saranno necessari 50 GB di spazio di installazione.

Requisiti Minimi:

OS: Windows 10 x64

CPU: Intel Core i5-8400 | AMD Ryzen 3 3300X

RAM: 12 GB

GPU: AMD Radeon RX 5700 o NVIDIA GeForce GTX 1080

DirectX DirectX 12

Spazio: 50 GB

Sound Card: Windows Compatible Audio Device

Requisiti Consigliati:

CPU: Windows 11 x64

CPU: Intel Core i7-8700K | AMD Ryzen 5 3600X

RAM: 16 GB

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2080 o AMD Radeon 6800XT

DirectX: DirectX 12

Spazio: 50 GB

Sound Card: Windows Compatible Audio Device

Fonte: Gamingbolt.