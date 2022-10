Silent Hill 2 Remake e l'originale faccia a faccia in un video confronto

Finalmente Konami ha rivelato il futuro dell'amata serie di Silent Hill e, nell'evento che si è svolto poche ore fa, ha annunciato Silent Hill 2 Remake.

Il remake del titolo è realizzato da Bloober Team e sappiamo che sarà un'esclusiva console PS5 per 12 mesi. In seguito il gioco arriverà anche su PC.

Dopo il primo trailer mostrato da Konami, il canale YouTube ElAnalistaDeBits non ha perso tempo e ha pubblicato un video confronto che mette uno di fronte all'altro Silent Hill 2 Remake e l'originale.

Sappiamo che il remake su PS5 non avrà schermate di caricamento e sfrutterà le feature di DualSense, come il feedback aptico e i trigger adattivi. E' stato confermato anche l'uso dell'audio 3D, ma il video comparativo, visibile qui sotto, mette in evidenza i miglioramenti grafici apportati da Bloober Team a questo remake.

Per chi è interessato alla versione PC di Silent Hill 2 Remake, sono stati annunciati i requisiti di sistema minimi e raccomandati.

Silent Hill 2 non ha ancora una data di uscita. Altri titoli annunciati da Konami sono Silent Hill f, Silent Hill: Townfall di Annapurna Interactive e la serie horror in real-time Silent Hill: Ascension.

Fonte: YouTube.