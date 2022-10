Silent Hill 2 Remake: il traduttore originale non sapeva nulla del titolo e non riceverà alcun compenso

Il traduttore originale di Silent Hill 2, Jeremy Blaustein, ha risposto alla rivelazione del remake affermando che otterrà "zero compensi" per l'utilizzo da parte di Konami della sua sceneggiatura e del suo lavoro, dopo essere apparso solo nella sezione "ringraziamenti speciali" du Silent Hill HD Collection.

Konami ha rivelato il futuro di Silent Hill, che comprende diversi nuovi titoli e il tanto vociferato remake di Silent Hill 2, con il ritorno di alcuni dei collaboratori originali che hanno lavorato al gioco. Anche se questo potrebbe sembrare un motivo per festeggiare, non tutti coloro che hanno lavorato a Silent Hill 2 sono felici di vedere questo remake, compreso il traduttore originale, Jeremy Blaustein.

Blaustein ha reagito su Twitter all'annuncio del remake dicendo: "Konami utilizzerà ancora una volta la sceneggiatura inglese di SH2 che ho scritto/tradotto (e diretto) completamente da solo, senza ricevere alcun compenso e senza che decine di migliaia di persone su Twitter si indignino per me". Ha anche rivelato che, prima del reveal, era completamente all'oscuro di tutto.

Sebbene Blaustein sia indicato solo come traduttore dell'originale Silent Hill 2, ha spiegato in un'e-mail a GamesRadar+ che le sue responsabilità sono state ben più ampie di quanto gli sia stato attribuito. Non solo ha tradotto Silent Hill 2 da solo, ma ha anche diretto il lavoro dei doppiatori, ha organizzato i provini, ha deciso quali attori avrebbero avuto i ruoli e ha persino diretto le sessioni di motion-capture. Blaustein ha anche aggiunto che la mancanza di doppiatori giapponesi per il gioco testimonia "l'importanza della sceneggiatura che ho scritto".

Cool! And they will, once again, use the SH2 English script that I wrote/translated (oh, directed too) completely by myself and I will get zero compensation for it and there will not be tens of thousands of people on Twitter outraged on my behalf. Maybe I should make a video? https://t.co/g4pXoiaKl4