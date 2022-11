Silent Hill riuscirà a risollevare le sorti di Konami? Profitti a - 34,4% nella prima metà dell'anno

In questi giorni sono state condivise alcune informazioni legate a Konami. Nello specifico, si tratta di informazioni sugli ultimi risultati finanziari di Konami, corrispondenti ai primi sei mesi dell'anno fiscale in corso e a quanto pare non sono molto positivi.

Nonostante il successo del lancio di Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, è stato confermato un calo del 34,4% dei guadagni di Konami. Ciò sembra essere dovuto a una riduzione dei vantaggi dei giochi per dispositivi mobile, in particolare quelli di Yu-Gi-Oh!

Si prevede che in futuro i suoi risultati miglioreranno grazie alla resurrezione di Silent Hill che, come abbiamo potuto vedere, otterrà non solo un remake di Silent Hill 2 guidato da Bloober Team, ma anche altri progetti di diversi studi di sviluppo.

Non ci resta che attendere i prossimi risultati finanziari e le uscite dei vari giochi Silent Hill per capire se la società riuscirà a risollevarsi.