Silent Hill 2 Remake è in sviluppo su Unreal Engine 5: il titolo ricostruirà combattimenti e alcune ambientazioni

Konami ha finalmente rivelato il remake di Silent Hill 2, sviluppato da Bloober Team. Si tratta di un'esclusiva di 12 mesi per PS5, che verrà lanciata anche su PC. In un nuovo post su PlayStation Blog, il creative director e lead designer Mateusz Lenart ha fornito nuovi dettagli su cosa aspettarsi.

Lenart ha confermato che il remake è in sviluppo su Unreal Engine 5, e userà tecnologie come Lumen e Nanite. La prima fornirà un sistema di illuminazione globale dinamica che "reagisce immediatamente ai cambiamenti della scena e della luce". Ciò significa che la luce potrà interagire con l'ambiente in modo realistico, "proprio come nel mondo reale". Il risultato sarà un'illuminazione più naturale degli ambienti di gioco.

Nanite, invece, servirà a creare "mondi incredibilmente dettagliati e ambienti più realistici, che sembrano quasi reali". Nonostante l'obiettivo di portare in vita la città in "modi che fino a questo momento erano impossibili", Bloober Team sta lavorando per preservare l'atmosfera di Silent Hill 2 modernizzando diversi aspetti del gameplay.

"Stiamo lavorando a stretto contatto con i creatori originali, tra cui Akira Yamaoka e Masahiro Ito, per assicurarci di mantenere intatta l'atmosfera unica di Silent Hill", ha dichiarato Lenart. La telecamera sopra le spalle è una delle nuove caratteristiche che aiuterà a immergere i giocatori "ancora più in profondità". Come risultato di questo cambiamento di prospettiva, il sistema di combattimento è stato ricostruito insieme ad alcune ambientazioni e "altre cose".

"Ora che vedete praticamente quello che vede James, troveremo nuovi modi per tenere il giocatore sul filo del rasoio".

Inoltre, Lenart promette le "migliori espressioni facciali" nella storia della serie grazie a un motion capture all'avanguardia, con una "vasta gamma di emozioni".

Silent Hill 2 non ha ancora una data di uscita. I requisiti della versione per PC sono disponibili. Altri titoli annunciati sono Silent Hill f, Silent Hill: Townfall di Annapurna Interactive e la serie horror in real-time Silent Hill: Ascension.

Fonte: Gamingbolt.