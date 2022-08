Splatoon 3 in un nuovo video che insegna le basi per iniziare a giocare

Il lancio di Splatoon 3 si avvicina sempre di più e, in vista dell'uscita, Nintendo continua a intensificare il suo ciclo di marketing.

Forte dello slancio del suo predecessore, Splatoon 3 richiamerà ovviamente milioni di fan della serie, ma come sempre accade con le nuove uscite, molti giocatori saranno anche nuovi arrivati. Per coloro che fanno parte di questo gruppo, Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer che spiega le basi della serie.

Partendo dalle nozioni di base su cosa sono gli squid e gli inklings, il video spiega come vincere le partite di Splatoon coprendo più territorio con la vernice e usando varie armi rispetto alle squadre avversarie.

Vengono inoltre illustrate alcune modalità, come il Test Range, in cui è possibile provare le armi, o la Modalità Ricognizione, in cui è possibile esplorare le mappe multigiocatore a proprio piacimento senza doversi preoccupare degli avversari e, naturalmente, la Modalità Storia, che è la campagna per giocatore singolo.

Splatoon 3 sarà lanciato su Nintendo Switch il 9 settembre, mentre la demo multiplayer (che conterrà 26 armi) sarà disponibile domani, 27 agosto.

Per chi ne volesse sapere di più su Splatoon 3, può dare uno sguardo alla nostra anteprima.

Fonte: Gamingbolt.