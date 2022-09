Splatoon 3 è inarrestabile ed è primo nella classifica di vendite in UK per la terza settimana consecutiva

Mentre i giochi più venduti del Regno Unito di questa settimana non sono ancora stati rivelati da Gfk, sappiamo già che Splatoon 3 di Nintendo è di nuovo in testa. Christopher Dring di GamesIndustry ha scritto su Twitter che lo sparatutto ha ottenuto la sua "terza posizione numero 1 nella vendita al dettaglio in scatola nel Regno Unito".

Anche se i numeri delle vendite non sono stati "esattamente ai livelli del Giappone", è stato notato che "il pubblico sta crescendo".

Probabilmente il titolo potrebbe essere detronizzato da FIFA 23, che verrà lanciato la prossima settimana ed è l'ultimo titolo della serie di EA in collaborazione con FIFA.

Per quanto riguarda Splatoon 3, il gioco ha ottenuto risultati eccezionali fin dal suo lancio, vendendo oltre 3,45 milioni di unità in Giappone nei primi tre giorni. Ha stabilito un nuovo record di vendite nazionali nei primi tre giorni di lancio per un titolo per Nintendo Switch, ma non solo. Nella seconda settimana ha venduto 506.000 unità al dettaglio, secondo le classifiche di Famitsu.

Splatoon 3 scores its third boxed retail no.1 in the UK. Not exactly Japan levels, but the audience is building. And if EGX was any indicator, might be hanging around for a while. The official Ted Lasso video game will be No.1 next week