Splatoon 3 è il gioco più venduto del 2022 in Giappone!

Splatoon 3 continua a vendere migliaia e migliaia di copie in tutto il mondo, ma il Giappone è un mercato dominato da Nintendo. Il gioco esclusivo per Nintendo Switch è già il più venduto finora nel 2022 nel suo campo.

Il seguito di Splatoon e Splatoon 2 continua a spargere inchiostro in tutti gli scenari del gioco, ma ora anche al di fuori di essi. E soprattutto in tutto il paese giapponese, dal momento che l'IP è più grande di quanto molti pensino.

Il titolo Nintendo Switch ha superato praticamente tutti e con la pubblicazione del Japanese Monthly Report di settembre 2022 sono stati confermati i suoi buoni numeri di vendita per la console ibrida. Queste informazioni sono fornite da Game Data Library su Twitter, il quale ha svelato che il terzo capitolo dello sparatutto ha venduto più di 2,9 milioni di copie fisiche nel solo mese di settembre.

The Japan Monthly Report for September is out, and for once its not very late.



Splatoon 3 was the best selling game of the month and also became the best selling game of the year so far, retail + digital it sold some 4m on the month. pic.twitter.com/HL8tiPkL1q