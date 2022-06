Stalker 2 continua lo sviluppo mentre alcuni membri del team combattono per l'Ucraina

Lo sviluppatore di Stalker 2, GSC Game World, aveva sede a Kiev ma, dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, ha dovuto affrontare circostanze difficili. Lo studio ha dovuto sospendere temporaneamente lo sviluppo mentre aiutava alcuni dipendenti a fuggire dal conflitto e ad evacuare la vecchia sede, mentre altri dipendenti si sono arruolati come volontari nelle forze armate ucraine.

Lo showcase esteso di Xbox e Bethesda includeva un video su ciò che sta accadendo al personale di GSC Game World. Il video inizia con alcune immagini dello studio in tempi più felici, prima di passare a un filmato di Kiev del 24 febbraio. Vengono mostrati alcuni degli edifici bombardati intorno agli uffici di GSC e l'evacuazione di alcuni dipendenti dello studio. C'è un'inquadratura malinconica dei quasi spogli uffici di Kiev, un luogo in cui un tempo queste persone sognavano le loro idee e le trasformavano in realtà.

"La giornata lavorativa inizia con una sirena", dice Anton Kukhtytski. "Durante i bombardamenti, correvamo nel rifugio antiaereo. Il mio gatto è morto durante i bombardamenti della prima settimana di guerra".

Daria Tsepkova, narrative designer del gioco, racconta: "per tre mesi ho vissuto e lavorato in questo corridoio. Non è facile scrivere missioni violente quando c'è una guerra fuori dalla finestra".

GSC prosegue mostrando come alcuni dei suoi dipendenti si stiano impegnando come volontari nello sforzo bellico, destreggiandosi tra il loro "lavoro quotidiano" e la realtà di ciò che sta accadendo.

"Io sono di Mariupol", dice l'animator Alexandr Levchenko. Mariupol è una delle regioni più colpite dalla guerra. "Dall'inizio della guerra non ho più avuto contatti con i miei genitori. È una sensazione indescrivibile, non sapere se i tuoi cari sono vivi".

Molti dipendenti di GSC si sono arruolati nell'esercito ucraino. Dmitriy Iassenev, lead AI developer, parla con la telecamera mentre impugna un fucile. "Non avrei mai immaginato una guerra in Europa nel 21° secolo", dice Iassenev.

"Il mio nome è Max", dice Maksym Hnatkov, vestito in tenuta militare e con un fucile in mano. "Sono un narrative designer in Stalker 2. Dopo la nostra vittoria torneremo al gioco".

"Ci vediamo all'uscita", aggiunge Iassenev. "Slava Ukraini!"

Questa frase significa "Gloria all'Ucraina!". È un simbolo della sovranità e della resistenza ucraina e il saluto ufficiale delle forze armate del Paese.

GSC Game World è attualmente in procinto di trasferirsi a Praga. Lo studio ha già condannato la "crudeltà disumana" dell'invasione russa dell'Ucraina.

Fonte: PCGamer.