S.T.A.L.K.E.R. 2 un felino-mutante per celebrare la Giornata Mondiale del Gatto

La Giornata Mondiale del Gatto è la scusa perfetta per mettere in mostra i nostri adorabili gattini e trascorrere del tempo prezioso dando loro tutti i vizi del caso, ma lo sviluppatore di S.T.A.L.K.E.R. 2 ci catapulta in un vero e proprio incubo. GSC Game World ha deciso di pubblicare su Internet un felino mostruoso mutante che sembra in parte lupo mannaro, in parte gatto.

Questo gatto è un "Bayun", descritto come "furtivo e agile". "Per anni, le storie su di esso sono state considerate semplici favole. Bayun prende il nome dalle sue sacche della gola, che consentono alla bestia di imitare tutti i tipi di suoni, compreso il linguaggio umano" si legge nella descrizione.

GSC non ha semplicemente pubblicato una grafica di un gatto mostruoso su Twitter, in quanto si tratta della concept art dello stesso S.T.A.L.K.E.R 2. Quindi possiamo probabilmente aspettarci di scontrarci con questo mostro quando esploreremo Chernobyl. O possiamo aspettarci di correre nella direzione opposta il più velocemente possibile.

Per adesso S.T.A.L.K.E.R. 2 non ha ancora una data di uscita, dato che il team sta affrontando ancora la guerra.

Fonte: PCGamer