STALKER 2 rinviato? Arriva la risposta di GSC Game World

Lo studio di Stalker 2: Heart of Chornobyl, GSC Game World, ha smentito le affermazioni secondo cui il suo atteso gioco avrebbe subito un ulteriore rinvio dopo che Xbox ha iniziato a emettere rimborsi per i preordini.

La scorsa settimana, coloro che avevano preordinato Stalker 2 hanno iniziato a ricevere messaggi che li informavano che i loro ordini erano stati annullati a causa del fatto che la data di uscita di Stalker 2 era stata rinviata a una "data futura non confermata". Allo stesso tempo, l'opzione di preordine sullo store di Xbox è stata disabilitata.

In seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, GSC Game World ha inizialmente sospeso lo sviluppo di Stalker 2, riprendendolo una volta che lo studio è stato trasferito a Praga. Sebbene l'uscita fosse inizialmente prevista per l'aprile di quest'anno, il gioco è stato spostato alla prima metà del 2023 e il fatto che non ci sia una data certa è il motivo per cui Xbox sta offrendo rimborsi.

"Abbiamo dovuto posticipare il gioco al 2023 senza una data di uscita precisa", ha dichiarato un portavoce di GSC a PC Gamer. "Abbiamo fatto l'annuncio all'E3 Microsoft Extended show, insieme al Dev Diary e alla cutscene introduttiva".

"Microsoft rimborsa i preordini dei giochi senza una data di uscita precisa. Quando in seguito annunceremo la data di uscita esatta, i preordini saranno nuovamente attivi per Xbox. I preordini su PC (Steam, EGS, GOG) non sono interessati da questo provvedimento".

Fonte: Eurogamer.net.