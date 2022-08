S.T.A.L.K.E.R. 2 diventa un...supermercato a tema situato a Kiev

I creatori della serie S.T.A.L.K.E.R. 2, lo studio GSC Game World, ha avviato una collaborazione con la catena ucraina di negozi Silpo. Il risultato di questa collaborazione è un supermercato unico nell'atmosfera di uno sparatutto post-apocalittico.

Il negozio è stato aperto in questi giorni a Kiev. Oltre ai prodotti alimentari standard e popolari, l'offerta comprende anche prodotti unici ispirati alla serie di giochi. L'insolito supermercato doveva essere aperto all'inizio dell'anno, ma questi piani sono stati vanificati dall'invasione russa in Ucraina.

L'ambientazione dell'edificio è stata ottenuta decorando le pareti con mattoni a vista e strutture metalliche arrugginite in stile industriale. Di seguito le foto dell'interno della struttura.

Secondo GSC, il negozio sarà un'aggiunta permanente a Kiev e hanno in programma di aggiungere altre installazioni artistiche una volta finita la guerra, comprese le ricostruzioni artistiche dei mutanti mortali e delle anomalie soprannaturali che caratterizzano il mondo di Stalker. Insomma, nell'attesa che S.T.A.L.K.E.R. 2 arrivi su PC e console (per adesso non ci sono ancora dettagli su una data di uscita certa), le persone potranno andare a fare la spesa in questo supermercato post-apocalittico.

Fonte: PCGamer