S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl potrebbe essere lanciato in accesso anticipato secondo un indizio

Il ritorno del franchise di S.T.A.L.K.E.R. è stato uno dei grandi annunci che Microsoft ha fatto qualche anno fa, con la conferma che il secondo capitolo del franchise non sarebbe arrivato solo sulle console Xbox, ma sarebbe stato lanciato anche su Xbox Game Pass. Nonostante l'arrivo del titolo fosse previsto quest'anno, la guerra in Ucraina ha causato un rinvio indefinito fino al 2023, anche se ora sembra esserci un'importante novità al riguardo.

Come è stato possibile sapere grazie alla descrizione del gioco nelle sue diverse edizioni attraverso la pagina Humble Bundle, S.T.A.L.K.E.R. 2 potrebbe arrivare come gioco in accesso anticipato, il che potrebbe significare una versione anticipata di quello che ci si potrebbe aspettare quando arriverà nella sua versione finale.

Come possiamo leggere nella descrizione del titolo, "In questo momento, questo gioco Steam Early Access (gioco ad accesso anticipato) è un gioco incompiuto e potrebbe o meno cambiare in modo significativo durante il suo sviluppo. Per ulteriori informazioni sull'accesso anticipato di Steam, visita le Domande frequenti sull'accesso anticipato di Steam".

Ciò ha causato che in community come Reddit la possibilità che S.T.A.L.K.E.R. 2 possa arrivare in accesso anticipato ha iniziato a essere discussa. Tuttavia, c'è anche un'altra possibilità, ovvero che la pagina Humble Bundle abbia erroneamente indicato questo messaggio nella descrizione del gioco. Non ci resta che aspettare e vedere se anche lo studio di sviluppo dirà qualcosa a riguardo.

Fonte: Reddit