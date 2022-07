STALKER 2 torna a mostrarsi in nuove immagini!

GSC Game World ha pubblicato alcune nuove immagini ad alta risoluzione del suo Stalker 2.

In totale sono state pubblicate tre nuove immagini che mostrano quello che lo studio ucraino è in grado di realizzare con il nuovo motore di gioco di Epic, Unreal Engine 5.

"Molte storie di vita diverse procedono nella Zona - il luogo più pericoloso e misterioso della Terra", scrive il team su Twitter. "Ma cosa stai cercando qui, stalker? Dicci perché sei così ansioso di andare oltre il Perimetro!".

Many different life stories proceed in the Zone — the most dangerous and mysterious place on Earth. But what are you looking for here, stalker? Tell us why you're so eager to go beyond the Perimeter! pic.twitter.com/oiiGVmvwD8