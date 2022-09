S.T.A.L.K.E.R. 2 si prepara a un rinvio a tempo indeterminato? Sembra che Microsoft stia cancellando i preorder

La situazione dietro lo sviluppo di S.T.A.L.K.E.R. 2 è davvero critica: il team ucraino GSC si è ritrovato a sviluppare un gioco complesso nel bel mezzo dell'invasione russa, cosa che chiaramente ha rovinato tutti i piani di realease.

La situazione purtroppo non è ancora migliorata e dopo il toccante video mostrato all'Xbox Showcase Extendend in cui alcuni sviluppatori erano partiti per il fronte, è arrivato il rinvio al generico 2023, ma le cose purtroppo potrebbero peggiorare.

Stando a rumor che arrivano dalla Polonia, pare che Microsoft stia cancellando tutti i preorder, cosa che potrebbe indicare un ulteriore rinvio di S.T.A.L.K.E.R. 2, ma questa volta, a tempo indeterminato. Questo è uno dei casi in cui non solo il rinvio sarebbe più che giustificabile ma soprattutto consigliabile. Fino a quando il conflitto non si concluderà lo sviluppo sarà per forza di cose influenzato dal terribile contesto attorno al team.

Ci auguriamo che tutto vada per il meglio e che questi rumor siano presto smentiti, facendo presagire qualche nota positiva.

