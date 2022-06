S.T.A.L.K.E.R. 2 protagonista di un racconto dall'Ucraina, con anche l'inizio del gioco mostrato all'Xbox Showcase Extendend

L'Xbox Showcase Extendend è stato importante anche per dare uno sguardo a ciò che è accaduto e sta accadendo a GSC Game World, il team dietro a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, con un diario degli sviluppatori straziante dall'Ucraina invasa dalla Russia e che ha ovviamente messo in secondo piano lo sviluppo del titolo.

C'è da notare però l'incredibile caparbietà e resilienza del team che vuole sfruttare quanto sta avvenendo per raccontare nel proprio gioco anche gli orrori della guerra, riversando su di esso tutta l'esperienza finora maturata, purtroppo. C'è chi si è ritrovato senza casa, c'è chi arriva da Mariupol e non ha notizia dei genitori dall'inizio del conflitto, non sapendo se sono ancora vivi, c'è anche chi si è arruolato nell'esercito, una situazione impensabile per molti di loro sino a qualche mese fa.

Eppure, oggi la voglia di mostrare qualcosa era davvero tanta e abbiamo avuto per la prima volta la possibilità di vedere l'intro di S.T.A.L.K.E.R. 2:

"La Zona svela un mondo completamente nuovo! Possiamo restare con il vecchio, temendo il cambiamento... ma dimmi, vuoi che i nostri discendenti si ricordino di noi come dei codardi? O coloro che hanno osato avventurarsi verso una nuova e migliore umanità?"

Anche questo messaggio che vale come descrizione del trailer cela diversi significati, una situazione davvero inimmaginabile. Vista la situazione, il rinvio al 2023 è più che giustificato.