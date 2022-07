Star Wars Jedi Survivor potrebbe avere una data di uscita trapelata dal database di PlayStation Store

Alcuni mesi fa, EA e Respawn hanno annunciato ufficialmente Star Wars Jedi: Survivor, un sequel di Fallen Order. Sappiamo già che il gioco dovrebbe essere lanciato nel 2023, ma potrebbe esserci già non una finestra di lancio ma proprio un mese.

Di recente, il PlayStation Store si è aggiornato con una nuova pagina per Jedi Survivor, che elenca una finestra di lancio a "inizio marzo" 2023, come sottolineato dal tracker PSN, PS Game Size. Star Wars Jedi: Survivor è un sequel di Fallen Order, ambientato cinque anni dopo gli eventi del primo gioco. Stig Asmussen, direttore creativo di Fallen Order e God of War 3, tornerà come game director.

I giocatori assumeranno ancora una volta il ruolo di Cal Kestis in un nuovo viaggio attraverso più pianeti, il tutto cercando di rimanere sotto il radar dell'Impero. Il sequel sarà solo di nuova generazione, il che significa che arriverà su Xbox Series X/S, PS5 e PC.

Per adesso non ci sono notizie ufficiali pertanto non resta che attendere per vedere se effettivamente il mese di lancio sarà marzo.

Fonte: Dualshockers