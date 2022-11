Star Wars Jedi: Survivor potrebbe essere davvero il gioco pubblico da EA in primavera

Electronic Arts ha rilasciato ultimamente un nuovo report finanziario dove sono previsti diversi rilasci, tra cui uno "importante" nei prossimi mesi, senza però rivalare di cosa si tratta nella specifico.

In una diapositiva relativa alla lista dei giochi EA FY2023, la società ha elencato una "IP principale" rilasciata nel quarto trimestre (gennaio-marzo 2023) che dunque, arriverà assieme al remake di Dead Space, EA Sports PGA Tour, Wild Hearts e il prossimo gioco Super Mega Baseball.

Inutile dire come Star Wars Jedi: Survivor sia balzato immediatamente nelle idee dei fan e degli addetti ai lavori, soprattutto per Jeff Grubb, sicurissimo che si tratti proprio del ritorno di Cal Kestis, con campagna marketing pronta a partire proprio il prossimo mese, probabilmente già dai The Game Awards dell'8 dicembre.

Sono tantissimi i rumor comunque attorno a questo periodo d'uscita e per molti è uno dei titoli più attesi per il 2023. Certo, se la dovrà vedere con i più grandi pezzi da novanta immaginabili, tra Final Fantasy XVI e the Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Fonte: GameSpot