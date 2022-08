Star Wars Jedi Survivor potrebbe aver svelato la sua data d'uscita

Sono stati annunciati due romanzi dedicati a Star Wars, con protagonista Cal Kestis, lo jedi che ha fatto la sua apparizione in Star Wars Jedi: Fallen Order. Star Wars Jedi Battle Scars e The Art of Star Wars Jedi Survivor arriveranno nel 2023, ma è il primo dei due ad aver catturato tutte attenzioni.

Star Wars Jedi Battle Scars infatti una storia ambientata tra Fallen Order e il nuovo Star Wars Jedi: Survivor, in cui Cal Kestis e la sua ciurma della Mantis, si trova immerso in nuove avventure nel lasso di tempo di cinque anni tra i due capitoli. Non abbiamo ulteriori informazioni, ma l'uscita del libro è fissata per il 7 marzo 2023.

Book that takes place between Fallen Order and Survivor is coming in March. https://t.co/RbXMbPtZZx — Grubb (@JeffGrubb) August 19, 2022

Qui è intervenuto Jeff Grubb, affermando che la data appena citata coincide anche con l'arrivo di Star Wars Jedi: Survivor. Come al solito, benché sia una fonte molto affidabile, lasciamoci il beneficio del dubbio. Di Jedi Survivor non abbiamo altro se non un piccolo trailer e magari alla Gamescom, potremmo vedere finalmente qualcosa in più.