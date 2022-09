Star Wars: 'Disney vuole un gioco ogni sei mesi' secondo un insider

In questo momento i fan di Star Wars hanno di che gioire poiché, oltre a diverse serie TV sono in programma anche molti giochi basati sul franchise. EA ha recentemente perso la sua esclusività per quanto riguarda i giochi di Star Wars e, a quanto pare, ciò ha portato la Disney a richiedere un nuovo gioco da pubblicare ogni sei mesi.

Si tratta di una richiesta piuttosto importante da parte della Disney, ma ricordiamo che la società ha la possibilità di rivolgersi a vari studi diversi per chiedere aiuto. Questo secondo un nuovo report di Insider Gaming che afferma che la Disney vuole un titolo di Star Wars tripla A e un altro più piccolo ogni anno fiscale. Questo potrebbe spiegare perché ci sono attualmente otto giochi di Star Wars in lavorazione e quasi sicuramente molti altri che non sono stati annunciati.

Sebbene attualmente ci siano otto giochi di Star Wars noti per essere in fase di sviluppo, la maggior parte di essi sono progetti senza nome di cui è stato rivelato molto poco. Per quanto riguarda quale di loro sarà probabilmente il prossimo a essere lanciato, quell'onore andrà probabilmente a Jedi: Survivor, con il sequel di Fallen Order che dovrebbe arrivare il prossimo anno.

Ecco i giochi attualmente in sviluppo secondo quanto riportato da Tom Henderson:

Gioco di Amy Hennig – Skydance Media

Gioco FPS – Respawn Entertainment

Titolo open world – Ubisoft Massive

Star Wars: Eclipse – Quantic Dream

Knights of the Old Republic Remake – Saber Interactive

Jedi: Survivor (Fallen Order sequel) – Respawn Entertainment

Star Wars: Hunters – Zynga

Titolo di strategia – Respawn Entertainment

Fonte: Insider Gaming