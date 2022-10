Star Wars Jedi Survivor verrà mostrato nuovamente a dicembre per Jeff Grubb

Di Star Wars Jedi: Survivor abbiamo solo un trailer abbastanza misterioso e molti fan non vedono l'ora di saperne di più. Del resto Fallen Order è stato un successo di critica e pubblico per cui è lecito aspettarsi che le qualità di Respawn saranno confermate anche in questo sequel, solo current gen.

Tecnicamente non dovremmo aspettare molto per avere nuovi ragguagli sul titolo, in previsione della campagna marketing che coprirà fine 2023 e inizio 2023, fino alla release finale che dovrebbe essere intorno a marzo 2023. Su questo Jeff Grubb è molto sicuro, come discusso nel suo podcast Game Mess.

Per il giornalista infatti, dicembre è il mese in cui vedremo qualcosa di nuovo e i più attenti potrebbero aver adocchiato l'otto del mese. Quello è infatti il giorno in cui i The Game Awards apriranno i battenti, show dedicato anche alle anteprime e agli aggiornamenti sui titoli più attesi.

Si tratta ovviamente di un rumor e anche se Jeff Grubb è abbastanza affidabile bisogna sempre prendere queste soffiate con le pinze.

Fonte: PSU