Disney avrebbe detto a LucasFilm di smettere di annunciare progetti su Star Wars secondo un report

Un nuovo report rivelerebbe che i dirigenti della Disney hanno detto a Lucasfilm di smettere di annunciare i progetti di Star Wars. Disney ha investito $ 4 miliardi per acquistare Lucasfilm nell'ottobre 2012. La decisione ha dato i suoi frutti poiché hanno rilasciato cinque film di Star Wars, un'intera scaletta di serie in streaming Disney+ e molteplici attrazioni in vari parchi tematici Disney. Eppure, negli ultimi anni, Lucasfilm ha lottato per far decollare qualsiasi nuovo film di Star Wars.

Lucasfilm si è guadagnata una cattiva reputazione assumendo registi di alto profilo nei progetti di Star Wars solo per farli licenziare o abbandonare in varie fasi della produzione. I nomi annunciati che erano al timone di un nuovo film di Star Wars che da allora sono scomparsi includono Colin Trevorrow, Josh Trank, Phil Lord e Chris Miller, Stephen Daldry, David Benioff e DB Weiss. Recentemente Disney ha dovuto rimuovere da Star Wars: Rouge Squadron il regista Patty Jenkins a causa di differenze creative tra il regista e Lucasfilm, nonostante Lucasfilm abbia rilasciato un grande video di annuncio di Patty Jenkins che avrebbe diretto il film per D23.

Disney sembra essere consapevole delle ripercussioni negative che questi annunci sono sia per la Disney che per il marchio Star Wars e secondo quanto riferito hanno emesso un ordine. Secondo un rapporto di Puck News , la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy è stata consigliata dalla Disney di smettere di annunciare progetti e creativi per non generare brutti titoli dalla stampa e dai fan se e quando questi progetti non si realizzano. Questo fa luce sul motivo per cui nessun nuovo film di Star Wars è stato annunciato né alla Star Wars Celebration, né al San Diego Comic-Con, né al D23 quest'anno.

Mentre i vari annunci e cancellazioni possono sembrare una cattiva notizia, è anche importante ricordare che questo non è qualcosa di unico per Lucasfilm, ma la realtà fondamentale del cinema di Hollywood.

