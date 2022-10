Star Wars Jedi: Survivor potrebbe essere mostrato a dicembre con una finestra di lancio a marzo 2023

Presentato ufficialmente lo scorso maggio, Star Wars Jedi: Survivor è il sequel attesissimo dai fan. Il titolo è uno dei big del 2023 e in molti si chiedono quando se ne parlerà, in particolare per svelarne il gameplay e la data di uscita. Ebbene, se vogliamo dare retta alle ultime indiscrezioni, non dovremo aspettare troppo a lungo poiché la fine dell'anno dovrebbe segnare l'inizio della sua campagna promozionale.

Tramite il solitamente molto ben informato Jeff Grubb, il mese di dicembre viene menzionato come periodo in cui sapremo qualcosa di più du questo gioco. Nell'ultimo episodio del podcast Giant Bomb, Grubb indica infatti che EA inizierà a parlare del gioco in questo momento, la cui uscita è ancora prevista per il mese di marzo.

"Inizieranno a parlarne a dicembre, nessun problema con il gioco per ora, chissà, qualcosa potrebbe cambiare, ma per ora nessun problema. Il piano è sempre stato quello di avere una finestra abbastanza breve per la promozione del gioco e EA non pensa che ciò avrà alcun effetto negativo".

Il sequel di Star Wars Jedi Fallen Order dovrebbe quindi avere una campagna promozionale abbastanza breve che partirà a dicembre e durerà fino all'uscita che non è ancora stata confermata. Immaginiamo che un evento come i The Game Awards, in programma per l'8 dicembre, possa essere una vetrina perfetta per questo attesissimo titolo.

Fonte: Wccftech