Star Wars FPS di Respawn è sviluppato in Unreal Engine 5

Melissa Janovic, Lead Combat AI Designer di Respawn Entertainment, attraverso un tweet ha annunciato che lo studio sta reclutando un designer di sistemi narrativi e un designer di missioni per lavorare allo sparatutto di Star Wars.

Rispondendo in seguito ad una domanda di un utente, il quale chiedeva con quale motore grafico sarebbe stato sviluppato, Janovic ha risposto che il team utilizzerà Unreal Engine 5, la nuova versione next-gen del motore di Epic Games.

Sfortunatamente, questo è tutto quello che si sa sul gioco. Il fatto che Respawn Entertainment stia lavorando a uno sparatutto di Star Wars è stato annunciato alla fine di gennaio. La creazione di questo gioco è diretta da Peter Hirschmann, che ha lavorato con il franchise per molti anni e ha anche prodotto anche Star Wars Battlefront.

Hi, Preston. Our project is on Unreal Engine 5!