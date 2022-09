Starfield avrà metropoli e insediamenti in scenari alieni

Come avevamo già scritto in questa news, Starfield avrà una mappa molto grande, ora anche l’ex sviluppatore di Bethesda Nate Purkeypile vuole rassicurare i fan dei GDR open world sulla ricchezza di contenuti che faranno parte dell’esperienza videoludica di Starfield.

Secondo l’ex membro dello studio di sviluppo ormai di possesso Microsoft per il quale ha contribuito alla creazione del sistema di illuminazione: probabilmente per voi non sarà una sorpresa apprendere che in Starfield ci saranno molte altre località oltre alle grandi metropoli viste fino ad oggi, un po' come avviene negli altri giochi Bethesda dove alle grandi città vanno ad aggiungersi anche tantissimi insediamenti 'minori'

Lo sviluppatore sottolinea di aver lavorato come Lead Lightning Artist per l’illuminazione ed i materiali di una delle quattro città principali del gioco e di moltissimi altri insediamenti e ambientazioni, alcuni dall’aspetto più alieno e altre caratterizzate dalla tecnologia terrestre e dalle strutture architettoniche installate dagli umani colonizzatori del futuro.

Starfield uscirà in un periodo non precisato del 2023 su PC, Xbox Series X|S e sul Game Pass al day one.

Fonte: Twistedvoxel