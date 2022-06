Starfield piace a Cory Barlog di God of War! Si prenderà anche delle ferie per giocarci

Lo scrittore e director di God of War, Cory Barlog, sembra essere entusiasta di Starfield, al punto che prenderà delle ferie per giocarci quando il titolo uscirà.

Rispondendo sotto ad un tweet che metteva a confronto l'hype tra God of War Ragnarok e Starfield, Barlog non ha commentato il grafico pubblicato, ma ha dichiarato: "Sono incredibilmente eccitato per Starfield. Mi prenderò una pausa quando il gioco uscirà".

Microsoft e Bethesda durante il loro evento di giugno hanno mostrato un video gameplay del gioco dove abbiamo potuto dare uno sguardo più da vicino alla vasta ambientazione e al numero impressionante di pianeti (stiamo parlando di più di mille) e al combattimento. Insomma, sembra che il gameplay di Starfield abbia conquistato anche Cory Barlog che, stando alle sue parole non vede l'ora di provarlo.

I am so fucking excited for Starfield.



im taking time off when that shit comes out.❤️