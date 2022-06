Starfield dopo la sua uscita otterrà DLC, contenuti post-lancio e supporto alle mod

La scorsa settimana Microsoft ha puntato i riflettori su Starfield, il prossimo gioco di ruolo nell'universo di Bethesda. Non solo Starfield ha ricevuto un primo video gameplay all'Xbox & Bethesda Games Showcase, ma Todd Howard è stato intervistato e ha parlato di una varietà di argomenti relativi a Starfield.

Uno di questi argomenti è il modo in cui Bethesda intende supportare Starfield dopo il lancio. Forse non sorprende, ma Howard conferma che Starfield intende seguire le orme di Skyrim con contenuti post-lancio e supporto per il modding.

Howard ha riconosciuto come The Elder Scrolls V: Skyrim sia ancora giocato da molti fan anche dopo 10 anni. I giocatori si prendono una pausa e poi tornano quando ci sono "contenuti extra" da provare. Con questo in mente, Howard conferma che Bethesda ha in programma di lanciare simili "contenuti extra" per Starfield una volta che verrà lanciato.

Per quanto riguarda il modding, Howard lega i contenuti creati dai giocatori come un altro esempio di ciò che riporta i giocatori a provare un titolo dopo tempo. Una fiorente comunità di modding è un altro modo per mantenere un gioco fresco. Questo è ciò che Howard dice che Bethesda farà in modo che Starfield "diventerà un sogno" per la sua comunità di modding.

Starfield non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma il gioco verrà lanciato il prossimo anno.

Fonte: ComicBook