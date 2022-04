Starfield Online in sviluppo? Un MMO targato Bethesda e Xbox

Starfield è uno dei titoli più attesi dai fan. Il nuovo gioco di Bethesda arriverà alla fine di quest'anno e attualmente non sono stati condivisi molti dettagli a riguardo. Tuttavia sembra che non sia il solo titolo del nuovo universo ad essere sviluppato perché secondo alcuni rumor lo studio starebbe lavorando anche su un MMO basato sempre su Starfield.

Questa informazione ci arriva grazie all'utente Twitter Skullzi, che afferma di avere dettagli molto veritieri sull'esistenza dello sviluppo di un MMORPG ambientato nell'universo di Starfield, durante le "Guerre coloniali", che si verificano 20 anni prima della storia di Starfield.

Skullzi assicura che caricherà presto un video sul suo canale YouTube con una chiara evidenza dello sviluppo di questo MMORPG e, si spera, nel prossimo futuro, Bethesda svelerà l'esistenza (o meno) di questo titolo. Dopo il disastroso lancio di Fallout 76, Bethesda Game Studios sembra aver imparato dai propri errori e lo scopriremo quando questo presunto gioco verrà rilasciato.

I have a pretty interesting video on deck for today! I am fairly certain Bethesda is working on a standalone Starfield MMORPG right now, and the game will be set during the "Colony Wars" 20 years before the single player game takes place. I have evidence to back this up. pic.twitter.com/FiNn4rEdkz