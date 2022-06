Starfield avrà anche una Photo Mode? Da un'immagine sembra proprio di sì

La modalità foto di Starfield è stata confermata silenziosamente come parte della dimostrazione di gioco durante l'evento Xbox e Bethesda Games Showcase. Durante i minuti di apertura del filmato, quando il giocatore estrae un dispositivo di scansione per esaminare una radice, l'interfaccia utente nella parte inferiore dello schermo include un prompt per la modalità foto.

Non vediamo la modalità foto in azione, ma anche la conferma della sua inclusione è notevole, poiché sarà il primo gioco Bethesda Games Studio single player ad avere l'opzione. Fallout 76 ha una modalità foto, comprese le pose dei personaggi e una varietà di opzioni di illuminazione e fotocamera. È probabile quindi che vedremo molte delle stesse opzioni in Starfield.

Il video gameplay di Starfield ha mostrato molto altro, tra combattimenti, recupero di materiali, esplorazione e soprattutto darà ai giocatori la possibilità di viaggiare e combattere con la propria navicella spaziale. Qui di seguito potete dare uno sguardo all'icona della modalità foto al minuto 2:47.

Starfield, che è stato recentemente rinviato, non ha ancora una data di uscita, ma dovrebbe arrivare nel 2023.

Fonte: The Gamer