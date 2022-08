Starfield avrà una storia incentrata su tematiche filosofiche

Durante un'intervista con The Nikhil Hogan Show, il compositore di Starfield, Inon Zur, ha condiviso qualche dettaglio in più sul gioco di fantascienza di prossima uscita.

Sappiamo che il mondo di gioco sarà molto vasto, dato che anche Todd Howard già in passato aveva dichiarato che ci saranno 100 sistemi stellari e 1000 pianeti diversi da esplorare. Ma ora sappiamo anche qualcosa di più riguardo la storia.

Zur ha dichiarato che il mondo di gioco di Starfield e la sua storia, avrà un'impronta filosofica. Il titolo probabilmente non cambierà il modo di essere del giocatore, ma lo porterà a farsi determinate domande "esistenziali". Secondo Zur, idee come avere il coraggio di porre domande e cercare di trovare le loro risposte sono al centro di Starfield; pertanto il gioco non sarà solo esplorativo e uno sparatutto, ma ci metterà alla prova filosoficamente.

Insomma, sembra ci sia tanta carne al fuoco per i giocatori che attendono con ansia l'uscita di Starfield. Per adesso il titolo non ha ancora una data di uscita ufficiale ma è previsto per i primi mesi del 2023.

Fonte: Twisted Voxel