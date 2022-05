Starfield si mostra in un nuovo artwork in occasione del National Space Day

Gli Stati Uniti stanno celebrando il National Space Day, una ricorrenza dedicata all'esplorazione spaziale e ai pionieri che sono riusciti a portarci sulla Luna e oltre, grazie alle sonde. Per l'occasione, anche Bethesda ha deciso di partecipare, dedicando un nuovo artwork del suo nuovo titolo spaziale: Starfield.

La nuova immagine presenta il dettaglio del drone, elemento che probabilmente ci accompagnera nelle fasi esplorative e forse, anche in combattimento. L'artwork è però accompagnato anche da un messaggio di Todd Howard:

