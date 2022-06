Starfield arriverà nei primi mesi del 2023?

Se tutto fosse andato secondo i piani, mancherebbero pochi mesi al lancio di Starfield. Il gioco di ruolo sci-fi di Bethesda era originariamente previsto per l'11 novembre di quest'anno, ma circa un mese fa è stato annunciato che il gioco è stato rinviato e, insieme a Redfall, posticipato alla prima metà del 2023.

Si tratta di una finestra piuttosto ampia, ma sembra che sia stata ristretta di poco. Come notato da un utente su Reddit, la pagina di registrazione per Xbox Game Pass afferma che Starfield è "previsto per il lancio nei primi mesi del 2023", il che probabilmente indica che l'uscita è prevista per il primo trimestre dell'anno. Questo dimezza la finestra di lancio prevista per il gioco.

Non abbiamo ancora visto alcun video gameplay di Starfield, ma con lo show di Xbox e Bethesda proprio dietro l'angolo, è molto probabile che presto vedremo il titolo in azione.

Al momento del lancio, Starfield sarà disponibile per Xbox Series X/S e PC, e verrà lanciato su Game Pass per PC e console al day one.

Fonte: Gamingbolt.