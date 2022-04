Stray classificato in Corea: il lancio su PlayStation e PC sembra avvicinarsi

Stray è stato uno dei primissimi giochi ad essere annunciato per PlayStation 5 e, anche due anni dopo, i fan non hanno idea di quando uscirà. Attualmente, il titolo è elencato per il lancio all'inizio del 2022, ma siamo già nel secondo trimestre dell'anno. I fan sperano che presto venga rivelata una data di uscita più precisa.

Come notato da Gematsu, Stray è stato recentemente classificato in Corea, indicandolo come adatto a partire dai 12 anni a causa del gioco caratterizzato da una lieve violenza e riferimenti a droghe e alcol. I giochi di solito ricevono una classificazione in base all'età prima della loro uscita, quindi questo almeno significa che Stray probabilmente non verrà rinviato al 2023.

È del tutto possibile quindi che il publisher Annapurna Interactive faccia un annuncio in merito a una data di uscita entro i prossimi due mesi. Anche se resta da vedere se riuscirà a uscire entro la fine della primavera o nella seconda metà del 2022.

STRAY was also rated in Korea https://t.co/se8jxIa4ce



Hopefully that means release date news is coming soon. https://t.co/oGUNybv8Od pic.twitter.com/GGz2JA66lf — Gematsu (@gematsu) April 7, 2022

Oltre che su PS5, Stray uscirà anche su PlayStation 4 e PC. Nel titolo, giocherete nei panni di un gatto e dovrete esplorare un mondo popolato da robot per trovare la vostra famiglia scomparsa.

Fonte: Gamepur.