Stray ci farà miagolare 100 volte per sbloccare il Trofeo di Platino

Stray vuole davvero farvi vivere la reale esperienza di vita di un gatto. Attraverso la sua lista trofei comparsa suExophase scopriamo infatti che per raggiungere l’agognato platino dovremo miagolare 100 volte, dormire almeno un’ora, saltare 500 volte e marcare il territorio con i nostri segni.

Il platinum sembra facilmente raggiungibile con una percentuale di raggiungimento davvero elevata, soprattutto grazie all’inclusione del titolo nel PlayStation Plus Extra e Playstation Plus Premium al day one. Fra gli altri trofei troviamo il completamento di tutti i collezionabili e morire nove volte. Secondo un trofeo oro inoltre, il gioco potrà essere completato in meno di due ore, dichiarando implicitamente che ci saranno diverse modi per completarlo.

Forse è la volta buona che molti di noi possano finalmente sbloccare un trofeo platino. Voi ci proverete? Fatecelo sapere nei commenti.

Fonte: Pushsquare