Stray per PS5, l'edizione fisica ha una data di uscita e i preordini sono attivi

In molti attendevano notizie in merito e ora eccola qui. Stray, il gatto di BlueTwelve Studio, riceverà una versione fisica da Meridiem Games. Un accordo che è stato possibile grazie all'associazione tra Skybound Games, Annapurna Interactive e iam8bit.

Stiamo parlando del prossimo 20 settembre quando i fan potranno entrare in possesso di questa edizione esclusiva per PS5, che ha sei art card insieme alla copertina dell'opera. Non solo ma iam8bit pubblicherà una versione esclusiva che include una custodia nera opaca premium, un poster, un tappetino per gatti e le sei carte menzionate.

Naturalmente, è già possibile prenotare Stray nei diversi negozi senza perdere così la vostra occasione di ottenere la versione fisica. Per chi non lo sapesse Stray ci porta in una distopia fantascientifica in cui controlliamo un gatto che vive tra neon e robot. Faremo amicizia con un robot chiamato B12 e loro due insieme dovranno trovare la via d'uscita dalla città.

Per quanto riguarda il formato digitale, Stray sarà disponibile su PC e PlayStation tra pochi giorni ovvero il 19 luglio.

