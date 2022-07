Stray supera The Day Before e si piazza al primo posto nelle liste dei desideri di Steam

Stray ha preso il posto di The Day Before come gioco più desiderato su Steam, dopo le polemiche che hanno coinvolto quest'ultimo per l'utilizzo di volontari non retribuiti.

Il mese scorso, BlueTwelve Studio ha annunciato che finalmente c'è una data di uscita per l'attesissimo gioco "sui gatti". E come riportato da PCGamesN, Stray ha recentemente raggiunto lo status di gioco più desiderato su Steam.

Stray prima di questa settimana si trovava al secondo posto, ma ora è essenzialmente il titolo in arrivo più popolare su PC.

Oltre al fatto che i fan sono semplicemente entusiasti di Stray, è possibile che ci sia un'altra ragione per cui è riuscito a superare The Day Before. Sviluppato da Fntastic, uno sviluppatore "tutto in remoto" con sede a Singapore, The Day Before sembra un incrocio tra The Division e Day Z.

Recentemente The Day Before ha subito anche un rinvio fino al 2023, a causa del passaggio ad Unreal Engine 5. Ma la cosa più controversa è che, come riportato da Eurogamer.net, sembra che Fntastic stia usando volontari non pagati per aiutare a sviluppare il titolo.

In una strana dichiarazione fornita a Eurogamer, Fnstastic ha spiegato che "la parola 'volontario' deriva dalla parola latina 'voluntarius', che significa 'volenteroso' o 'di propria scelta". Ha poi spiegato che ci sono due tipi di volontari: "volontari interni (dipendenti) a tempo pieno" provenienti da tutto il mondo e "volontari esterni (sostenitori) statunitensi e mondiali che aiutano a recensire" i prodotti di Fntastic.

Fntastic ha anche spiegato di aver assunto un team di localizzazione l'anno scorso, Propnight, ma ha affermato che "il risultato del loro lavoro non è stato perfetto". E a sua volta, "la maggior parte di esso è stato rifatto con l'aiuto dei nostri entusiasti volontari".

Fonte: VG247.