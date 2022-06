Summer Game Fest sarà 'focalizzato principalmente' sui titoli già annunciati

Il fondatore e conduttore del Summer Game Fest Geoff Keighley ha deciso di stabilire in anticipo le aspettative dei giocatori, dicendo che lo spettacolo sarà "principalmente incentrato su giochi che sono già stati annunciati" piuttosto che su un gruppo di World Premier.

In arrivo questo giovedì 9 giugno, il Summer Game Fest presenterà "circa un'ora e mezza o due ore" di filmati di giochi in arrivo, ha rivelato Keighly durante un'intervista. La diretta streaming includerà sia "grandi giochi" tripla A che progetti indie di squadre più piccole. Ci saranno anche diversi ospiti, tra cui Dwayne "The Rock" Johnson.

In termini di grandi annunci, paragonabili al reveal di Elden Ring l'anno scorso, Geoff Keighley ha suggerito di frenare le aspettative, poiché è impossibile alzare il livello ogni volta. "Quello che voglio dire è che molti dei giochi che vi mostreremo sono già stati annunciati, ma ci saranno nuovi contenuti", ha detto. "Stiamo preparando cose nuove, ma dobbiamo anche gestire le vostre aspettative".

Ovviamente, la dichiarazione non significa che non vedremo alcun nuovo annuncio di gioco durante lo spettacolo. Ad ogni modo, noi di Eurogamer seguiremo la diretta, pertanto rimanete sintonizzati con noi per tutte le informazioni che verranno condivise.

Fonte: IGN