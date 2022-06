Cuphead e oltre! Gli sviluppatori parlano del loro futuro

Dopo cinque anni dall’uscita, Cuphead sta per ricevere finalmente il suo più grande DLC con il prossimo lancio di “The Delicious Last Course”, che porterà con se nuovi personaggi giocabili, nuovi boss, nuove armi e molto altro. Questa espansione inoltre porrà fine al progetto delle tazze combattenti.

Lo Studio Director di MDHR Maya Moldenhauer, ha partecipato ad una intervista dove ha parlato della loro IP più famosa ed il suo futuro dopo l’ultima espansione, lasciandosi sfuggire alcuni particolari del futuro dello studio e del gioco.

Stando alle sue dichiarazioni, The Delicious Last Course è un raccoglitore di tutte le idee che lo studio ha avuto dopo l’uscita di Cuphead, implementate nel gioco dopo un periodo aggiuntivo di revisione e pulizia. Ora che l’espansione è in fase gold, Studio MDHR può finalmente cominciare a concentrarsi su un nuovo progetto. Secondo Moldenhaure “il cielo è il limite” ma sicuramente il nuovo gioco non avrà niente da spartire con Cuphead, aggiungedo però che lo studio ha una vera passione per le animazioni 2D fatte a mano, quindi il DNA grafico resterà lo stesso per quanto sarà possibile. Speriamo riescano a tirare fuori un altro capolavoro come Cuphead, dove l’incrocio fra grafica e difficoltà ne hanno fatto un caposaldo del mondo videoludico, una pietra miliare da raggiungere e superare.